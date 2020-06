The Voice 2020: Abi décroche le trophée de la saison 9

Abi, de l’équipe de Pascal Obispo, a remporté ce samedi 13 juin 2020 le trophée de la saison 9 de « The Voice ».

Abi a fait l’unanimité ce samedi soir lors de la finale de The Voice 2020. Gustine, Tom Rochet, Abi et Antoine Delie ont chanté sur scène avec des artistes. En raison de la pandémie du coronavirus, Covid-19, les quatre finalistes, Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Délié n’ont chanté en direct et devant un public au Palais des sports. Ce qui n’a pas empêché les candidats de toucher le public en chantant de très belles chansons.

Après le vote, des téléspectateurs Abi a été choisi grand gagnant de The Voice 2020. Le nom du vainqueur a été dévoilé par Nikos Aliagas après quelques secondes de suspense. Abi a remporté cette neuvième saison de « The Voice » avec 53,4% des votes et gagne un contrat chez Universal Music avec un album à la clé.