Tension au FC Barcelone: Lionel Messi ignore son entraîneur-adjoint Eder Sarabia (Vidéo)

Le FC Barcelone, qui a mené par deux fois au score, grâce à son duo Messi-Suarez, n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul sur la pelouse du Celta de Vigo, pour le compte de la 32e journée de Liga. Les Blaugranas laissent échapper deux points précieux dans la course au titre, l’opposant au Real Madrid.

Les retombées de ce match ont mis, à nu, la division entre le personnel d’encadrement et les joueurs. Des images, qui semblent montrer Lionel Messi, ignorant l’entraîneur adjoint, Eder Sarabia. L’incident s’est produit lors d’une pause-boisson dans la seconde moitié du tirage au sort à Balaidos. Sarabia est vu entrain de parler à Messi, mais le capitaine ne semble pas intéressé à l’écouter. Luis Suarez semble rappeler Messi pour qu’il vienne et, bien qu’il s’éloigne en direction de Sarabia, il laisse simplement tomber sa bouteille de boisson, puis repart.

This is very clear that Messi does not respect Eder Sarabia, Quique Setien's assistant manager.

A shame that Barcelona is going through this. pic.twitter.com/c77ysunsID

— Bill Eshun (@Bill_Eshun) June 29, 2020