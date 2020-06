Tennis : Novak Djokovic testé positif au Coronavirus

La star du tennis, Novak Djokovic, a été testé positif au coronavirus. Le numéro 1 mondial a été infecté, alors qu’il participait à un tournoi dénommé »Adria Tour ».

Novak Djokovich vient de rejoindre la longue liste des sportifs atteints du coronavirus. Le tennisman serbe a été déclaré positif, ce mardi. Organisateur du tournoi Adria Tour qui s’est déroulé en Serbie et en Croatie et dont la finale est prévue dimanche, le numéro 1 mondial a été placé en isolement et la compétition a été annulée.

L’infection de Djokovich fait suite à ceux enregistrés, ces deux derniers jours, où plusieurs participants du tournoi, dont Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, sont également déclarés positifs.