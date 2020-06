Sophie Coste dévoile un magnifique décolleté XXL et fait craquer la toile (photo)

Chaque star célèbre le déconfinement à sa manière. Pour la chroniqueuse de l’émission « Touche Pas à Mon Poste », Sophie Coste, un simple maillot de bain, un peu de soleil et une crinière savamment décoiffé seraient largement suffisants.

Ce dimanche 31 mai 2020, Sophie Coste, la chroniqueuse de TPMP, a rendu un émouvant hommage au déconfinement, en partageant une photo ensoleillée pour le plus grand bonheur de sa communauté. En effet, fringuée d’un bikini, qui dévoilait un magnifique décolleté XXL, la chroniqueuse a pris pose à la plage de Porquerolles.

https://www.instagram.com/sophie.coste/?utm_source=ig_embed

Par ailleurs, cette publication a fait craquer les followers de la star. Les commentaires le témoignent : « Notre très belle Sophie ! », « Le paroxysme de la beauté ! », « Tu es vraiment sublime et canon et très charmante et très irrésistible ». Elle répondit en retour avec humour : « Rien que ça ? Merci ! ». Tous sont également pressés de la retrouver aux côtés de Cyril Hanouna : « Magnifique ! Hâte de te retrouver dans TPMP », « C’est dur de ne plus vous voir chez Baba. Triste », « Moi franchement, tu me manques chez Baba », se languissent certains, « Ça me manque aussi. Les équipes tournent. Bientôt », leur répond leur idole, pleine d’espoir. Comme l’écrirait volontiers le poète Lamartine : « Un être vous manque, et tout est dépeuplé »…