Sommet du G5 sahel: Emmanuel Macron annoncé à Nouakchott ce mardi

Le président Macron est attendu, mardi 30 juin, en Mauritanie, pour assister au sommet du G5 sahel, consacré au bilan de la lutte anti-terroriste dans la région. Les dirigeants des pays du G5 sahel vont se rencontrer, mardi, dans la capitale mauritanienne pour faire le bilan des avancées engrangées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Le chef de l’Etat français fera l’aller-retour dans la journée, pour s’entretenir avec ses homologues du G5 Sahel (Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina Faso, Mali), le président de la Commission de l’Union africaine et la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie.

Après cet échange à huis-clos, les six dirigeants se réuniront en visioconférence avec « plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement de pays et d’organisations, membres de la coalition pour le Sahel », dont le président du Conseil européen, Charles Michel, la chancelière allemande, Angela Merkel, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a précisé l’Elysée.

Ce sommet intervient, six mois, après le sommet de Pau (France), où Emmanuel Macron, Roch Kaboré, IBK et Cie se sont engagés à multiplier leurs efforts, afin d’arriver à bout des terroristes dans la région. Le sahel est en proie à insécurité grandissante, notamment avec l’émergence des groupes armés au Mali, au Niger et au Burkina Faso.