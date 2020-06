Sommet Chine-Afrique sur le Coronavirus : la Chine annule une partie de la dette africaine

Lorsque les pays africains appellent à l’annulation de leurs dettes, face à la pandémie de coronavirus, la Chine vient d’annoncer l’exemption de certains pays du continent du remboursement des prêts à taux zéro dus à la fin de 2020, a rapporté, mercredi, la télévision d’Etat, citant le discours du président, Xi Jingping.

Un Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité, contre la COVID-19, s’est tenu par visioconférence, mercredi 17 juin 2020. Cette rencontre virtuelle a eu lieu dans le cadre de la coopération entre la Chine et les pays d’Afrique. Lors de ce sommet, Pékin a pris une décision importante qui soulagerait considérablement ses partenaires du continent noir. Le président Xi Jinping a indiqué, lors de la rencontre, que son pays étendrait encore l’abstention de paiement de prêt pour certains pays, y compris les pays africains.

« La Chine annulera, dans le cadre du FCSA, les prêts sans intérêt arrivant à échéance, fin 2020, des pays africains concernés », a déclaré Xi dans son allocution, lors de la réunion, tout en soulignant le lien d’amitié très fort et de solidarité entre la Chine et les pays africains. « La Chine souhaite que la communauté internationale, notamment les pays développés et les institutions financières multilatérales, puisse prendre des actions plus fortes sur l’allègement et la suspension de la dette africaine », a ajouté le président chinois.