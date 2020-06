Sommet Chine-Afrique : « je suis convaincu que nous finirons par vaincre le virus », Xi Jinping

Le coronavirus s’est propagé dans le monde entier et en Afrique il évolue moins rapidement que ce qui est projeté par les institutions internationales. Un Sommet extraordinaire Chine-Afrique a eu lieu pour discuter de la question et de la coopération entre la Chine et les pays d’Afrique pour endiguer le mal.

Dans le but de renforcer la solidarité et la coopération pour vaincre ensemble le virus et de montrer une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide, et sur l’initiative conjointe de la République populaire de Chine, de la République sud-africaine, pays assurant la présidence tournante de l’Union Africaine (UA), et de la République du Sénégal, coprésident africain du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), des dirigeants chinois et africains ont tenu par visioconférence un Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19 le 17 juin 2020. Lors de cette rencontre les deux parties ont discuté des moyens pour combattre ensemble la Covid-19.

Dans une déclaration conjointe, les participants au sommet ont reconnu « l’importance fondamentale des questions de santé publique pour la paix et la sécurité internationales et le bien-être des peuples, notamment le fait que l’Afrique est extrêmement vulnérable face à la COVID-19 et a besoin de la solidarité et du soutien des différentes parties appuyant ses capacités de réponse à la COVID-19 et son développement socio-économique ». Ils saluent le leadership du Secrétaire général des Nations Unies, son soutien à l’action de l’OMS pour lutter contre la COVID-19, ainsi que ses initiatives sanitaires pour rendre vaccins et méthodes diagnostiques et thérapeutiques accessibles dans le monde.

Le président Xi Jinping

Outre la déclaration conjointe, le président Chinois a d’entrée de jeu appelé à une marche d’ensemble avec l’Afrique et à maintenir la solidarité entre le deux parties. « Nous devons travailler résolument pour combattre ensemble le virus », a déclaré Xi. « La Chine continuera de porter tout son soutien à l’Afrique, de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les mesures que j’ai annoncées lors de la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée mondiale de la Santé, de fournir des matériels aux pays africains et d’y envoyer des groupes d’experts médicaux, et de faciliter leurs achats en Chine de matériels nécessaires », a-t-il poursuivi.

Le président chinois a aussi souligné qu’il était important que la Chine et l’Afrique se serrent les coudes en cette période de bouleversement mondial. « Nous devons promouvoir inébranlablement l’amitié sino-africaine. Le monde d’aujourd’hui traverse des changements jamais vus depuis un siècle. Face aux opportunités et défis nouveaux, la Chine et l’Afrique ont plus que jamais besoin de renforcer leur coopération », a-t-il indiqué. En conclusion, Xi Jinping déclare que « je suis convaincu que nous finirons par vaincre le virus, et que nos peuples auront une vie meilleure ».