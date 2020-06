Situaion économique du Bénin: Standard & Poor’s renouvelle la note B+

L’agence internationale Standard & Poor’s a maintenu, ce 22 juin 2020, la note B+ attribuée au Bénin, en décembre 2018. Cette confirmation est la reconnaissance de la pertinence des réformes économiques entreprises par le gouvernement, depuis 2016.

L’agence Standard & Poor’s a confirmé, ce dimanche 21 juin 2020, l’amélioration de la gestion macroéconomique du pays, notamment la réduction progressive du déficit budgétaire. C’est à travers la confirmation de la note B+ que cette agence reconnait au gouvernement béninois la performance des réformes, en matière de performance macro- économique.

La décision rendue par l’agence internationale Standard & Poor’s s’est basée sur plusieurs éléments mentionnés par le gouvernement, à travers un communiqué. Elle place ainsi le Bénin en seconde position parmi les pays africains, au même niveau que le Sénégal et le Kenya. Lire ci-dessous le communiqué du ministère des finances, annonçant cette position.

Communiqué de presse

Le 21 juin 2019, l'agence internationale de notation financière Standard & Poor's a confirmé la note B+ attribuée à la République du Bénin assortie d'une perspective stable. En confirmant cette note, elle maintient ainsi le Bénin en seconde position parmi les pays africains, au même niveau que le Sénégal et le Kenya. Cette évaluation correspond à la première des deux revues de la notation du Bénin prévues en 2019.

Sur le plan de l'activité économique, l'agence maintient ses perspectives positives avec une croissance réelle du PIB à 6,5% en moyenne sur la période 2019-2022 soutenue par les investissements publics et privés, notamment dans les infrastructures et en faveur de la productivité agricole. Le dynamisme économique sera aussi porté par les réformes entreprises par le gouvernement, dans la continuité de l'action menée depuis 2016, avec un effet positif attendu sur le climat des affaires et sur l'attractivité du Bénin pour les investisseurs étrangers. Par ailleurs, l'agence prévoit une augmentation des exportations grâce aux gains de productivité du secteur agricole et la modernisation du Port de Cotonou. S'agissant des finances publiques, l'agence confirme la performance du Gouvernement en 2018 avec un déficit qui s'est établi à 3,9% du PIB contre des projections initiales à 4,7% du PIB. L'agence projette une réduction progressive du déficit budgétaire qui confirmerait la poursuite de la consolidation budgétaire sur la période 2019-2022.

Cette tendance sera portée par un accroissement des recettes publiques en raison d’une activité économique plus forte, de meilleures performances dans la filière coton, et des réformes visant à une meilleure collecte de l’impôt avec la modernisation de l’administration fiscale et des douanes.

Concernant l’endettement public, Standard & Poor’s prévoit une tendance baissière de la dette sur la période 2019-2022, donc un niveau largement en dessous du plafond communautaire de la zone UEMOA qui est de 70% du PIB. L’agence a de nouveau salué l’opération de reprofilage réalisée par le Gouvernement en 2018 qui a permis au Bénin d’améliorer le profil de sa dette en remplaçant un stock de dette chère et de maturité moyenne courte par une dette contractée à un taux moins élevé et de maturité longue. Fait à Cotonou, le 28 Juin 2019 Le Ministère de l’Economie et des Finances