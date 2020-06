« Si Messi te donne un conseil, tu le prends »

Dans un entretien accordé à ‘BBC Radio 5 Live’, Frenkie De Jong a évoqué sa première saison chez les blaugranas, dont la reprise est prévue pour cette semaine, après des mois d’arrêt. Le joueur néerlandais a aussi parlé de Messi, son capitaine au Barça, qu’il a couvert d’éloges.

Recruté cet été par le Barça en provenance de l’Ajax, Frenkie De Jong a progressivement pris les commandes du milieu de terrain des blaugranas. Installé dans un rôle totalement différent de ce qui était le sien au Pays-Bas, l’international néerlandais est parvenu à s’adapter à ce changement de fonction, même s’il reste à parfaire. « A l’Ajax et dans l’équipe néerlandaise, j’ai joué un rôle différent, mais nous jouons avec un double six [deux milieux défensifs]. Je dois m’adapter et ça me va bien, mais je peux m’améliorer. Je suis à mon meilleur, quand je ne suis pas le plus défensif, mais aussi le moins offensif [milieu de terrain]« , a-t-il confié dans une interview accordée à l’émission ‘Euro Football Podcast’ de la station ‘BBC Radio 5 Live’.

Le Hollandais a aussi évoqué sa relation avec Lionel Messi. Pour De Jong, s’il a pris des gallons au sein de l’effectif du Barça, c’est en partie dû à la Pulga, qui l’a beaucoup aidé en lui accordant sa confiance et lui prodiguant de précieux conseils. « Si Lionel Messi parle et vous donne des conseils, vous le prenez, car il est de loin le meilleur joueur du monde. S’il donne des conseils, vous écoutez. Parfois, il dit que vous devez être plus avancé ou sur le côté, ce genre de petites choses et ça fait la différence », a-t-il ajouté.

Le Barça défie le Majorque, le 13 juin prochain, en 28è journée de Liga. L’occasion pour Frenkie De Jong de confirmer un peu plus son statut de cadre chez les blaugranas.