« Seuls les jaloux n’aiment pas Cristiano Ronaldo »

Dans un entretien pour Goal, Costinha a dressé des louanges à Cristiano Ronaldo qu’il considère comme le meilleur joueur de la planète. Le Portugais estime que son coéquipier en sélection est l’homme le plus humble au monde, malgré les apparences.

Premier témoin de l’ascension fulgurante de Cristiano Ronaldo, Costinha est très marqué par la longévité et la compétitivité de son compatriote qui trône au sommet du foot depuis des années. Coéquipier du quintuple Ballon d’or du temps où ce dernier faisait ses premiers pas en sélection, le Portugais a vite compris que le Lusitanien était destiné à une grande carrière. Il a immédiatement compris qu’il avait affaire à un joueur unique, et revient pour Goal sur cette rencontre : « Il était clair dès le départ qu’il voulait devenir le meilleur. Il s’entraînait pour ça. Il respectait les plus anciens. Il leur demandait comment s’améliorer. Il travaillait dur, essayait de comprendre comment progresser. S’il voyait quelqu’un de meilleur que lui dans l’équipe adverse, il devait prouver qu’il avait plus de talent« .

Pour Costinha, il est difficile de détester CR7, tant le joueur est fabuleux sur le terrain qu’en dehors. « Il n’est pas possible de ne pas aimer Ronaldo, sauf si on est jaloux. Une occasion lui suffit pour marquer. Il est humble et je suis heureux de sa réussite« , a-t-il ajouté. L’ancien milieu de terrain a raconté une anecdote sur son compatriote, qui résume parfaitement son besoin d’atteindre toujours la perfection. C’était lors d’un défi de tirs au but. « Sur vingt tentatives, Ronaldo en a raté une. Les autres ont commencé à le chambrer et il s’est mis en colère. Il a pris un sac plein de ballons. Il a commencé à frapper au but. Il devait tous les marquer et il l’a fait. Combien de joueurs peuvent faire ça ? C’est sa personnalité », conclut Costinha.