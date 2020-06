Série A : Cristiano Roanaldo et la Juve renouent avec la victoire

Très critiquée, la semaine dernière, après sa cuisante défaite face à Naples en Coupe d’Italie, la Juventus a retrouvé le sourire, ce lundi, en disposant de Bologne (2-0) en 27è journée de Série A. Cristiano Ronaldo a marqué l’un des deux buts de la rencontre.

Après deux sorties sans le moindre but marqué et une élimination en finale de Coupe d’Italie, la Juventus se devait de réagir, surtout que ses poursuivants directs gagnent nettement du terrain. Et elle l’a bien fait. En déplacement, lundi soir, sur la pelouse de Bologne, les Bianconeri ont arraché les trois points de la rencontre. Une précieuse victoire qui permet aux hommes de Maurizio Sarri de conserver leur maigre avantage au classement. Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala sont les auteurs des deux buts de la rencontre. Le Portugais, 10 jours après son penalty manqué face à l’AC Milan, a trouvé cette fois-ci le chemin des filets.

Avec un un sang-froid remarquable, le Bianconero a trompé le portier de Bologne, à la 23e minute. Ensuite, c’est son compère d’attaque, Paulo Dybala, qui a montré l’étendue de son talent. D’une magnifique frappe du gauche, envoyée en lucarne, l’Argentin a permis aux siens de faire le break, avant la pause (36e minute). L’addition aurait pu être salée, mais le second but de CR7 a été refusé pour une position irrégulière. 2-0, score final.

La Juventus conserve donc sa place de leader au classement et se rapproche un peu plus du neuvième Scudetto de son histoire.