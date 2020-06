Scandale: Harry et Meghan Markle virés de l’anniversaire du prince Charles? (vidéo)

Le prince Harry et Meghan Markle semblent devenir personæ non gratæ dans la famille royale britannique. Le couple a été sommé de quitter l’anniversaire du prince Charles .

En 2018, Harry et Meghan ont dû quitter précipitamment la fête d’anniversaire du prince Charles. C’est la révélation faite par l’auteure Lady Collin Campbell sur cette garden party, en 2018, via une vidéo qui a refait surface, sur Twitter. C’était lors de la célébration des 70 ans de Charles, le 22 mai 2018. Les polémiques ont été suscitées par Lady Colin Campbell, qui prépare la sortie de son livre à scandale, « Meghan et Harry : the Real Story ». Selon l’auteure, relayée par le Daily Express, une « personne très connue, avec de très bonnes connections avec le palais » lui aurait raconté que « quelque chose s’était passé à la toute première garden party (du couple) à Buckingham Palace. »

Here is the video where Charles seems to tell Harry it’s time to leave https://t.co/K33Y1zMUjD — ℳ𝓊𝓇𝓀𝓎 ℳ𝑒𝑔 © (@Murky__Meg) June 15, 2020

Ces révélation, suivies d’une vidéo, sèment, depuis quelques jours, le trouble dans les rangs des proches de la famille royale. D’après Gala, le 15 juin, c’est le compte @Murky_Meg, une page spécialisée dans les potins peu reluisants sur les Sussex, qui a partagé une vidéo de 45 secondes dans laquelle on voit clairement le prince Charles venir dire au revoir à son fils et sa belle-fille, avant que Camilla n’en fasse de même. Selon les rumeurs, cette vidéo prouve que le couple aurait été chassé de la petite sauterie. « Vous vous rappelez de la garden party pour les 70 ans de Charles ? Et que les Markles avaient été priés de partir après 40 minutes à cause du comportement de Meghan ? Ils ont été escortés à l’extérieur avec leur entourage. Meghan n’était pas contente. », peut-on lire en légende de ladite vidéo. Et à @Murky_Meg_ d’insister: « Voilà la vidéo où Charles semble dire à Harry qu’il est temps de partir. »