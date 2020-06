Sarri : « Cristiano Ronaldo? Il lui manque ce truc! »

En conférence de presse d’avant-match, comptant pour la finale de la Coupe d’Italie, entre Naples et Juventus, Maurizio Sarri est revenu sur la prestation de ses poulains en demi-finale. Le technicien italien a aussi évoqué le cas Cristiano Ronaldo, fantomatique au cours de la rencontre.

Maurizio Sarri est satisfait de la prestation de ses joueurs, lors du match entre la Juventus et Naples, comptant pour la phase retour des demi-finales de la Coupe d’Italie. En conférence de presse, cette semaine, le technicien italien a tiré chapeau à ses hommes, malgré le nul (0-0) glané. Pour l’ancien coach de Chelsea, les Bianconeri ont fait preuve d’audace et de ténacité, malgré les trois mois passés à la maison en raison de la pandémie du coronavirus. « D’un point de vue mental, la période a été difficile pour tous. J’ai vu que les garçons étaient meilleurs : ouverts, souriants et disponibles. Peut-être que moi aussi je me suis amélioré, je suis plus patient et moins intransigeant », a-t-il dit, analysant le jeu de ses poulains. « Au cours de la saison, au-delà de quelques mauvais matchs, nos résultats ont été bons jusqu’à présent. La moyenne de points est excellente, nous devons être satisfaits. Mais maintenant, nous voulons transformer ce chemin en quelque chose de concret« , a-t-il ajouté.

Maurizio Sarri a également parlé du rôle de Cristiano Ronaldo, lors de la demi-finale contre Milan. Le Portugais avait livré une piètre prestation, ratant au passage un penalty. « Ronaldo a été disponible et généreux même en phase défensive, il lui manque un peu l’aspect qualitatif, mais je pense que tous les joueurs manquent d’inactivité. Le talent est le même, ça ne dépend de jouer 3 mètres plus à l’intérieur ou non« , a-t-il conclu.