« Salah commence à faire ce que Cristiano Ronaldo a fait pour Manchester United »

L’ancienne gloire des Red Devils, Wayne Rooney, estime que Salah donne le tournis aux défenseurs autant que Cristiano Ronaldo le faisait durant son passage à Manchester United.

Recruté en 2017, Mohamed Salah est l’un des grands artisans de la transformation de Liverpool. Il est également devenu vainqueur de la Ligue des Champions et qui donne le rythme en Premier League, compétition que les Reds peuvent remporter en signant deux succès supplémentaires. Sérial butteur, le Pharaon d’Egypte a à son actif, 20 réalisations cette saison et forme avec ses coéquipiers Firmino et Sadio Mané, l’un des trio d’attaques les plus prolifiques en Europe avec 91 buts en 144 apparitions pour le club.

Pour Wayne Rooney, l’attaquant égyptien a un impact considérable sur le jeu de l’équipe de la Mersey. L’ancienne gloire des Red Devils estime que l’ancien joueur de la Roma est une menace constante pour les défenses adverses tout en soulignant les similitudes entre le joueur de 28 ans et le quintuple vainqueur du Ballon d’Or en la personne de Cristiano Ronaldo, ancien joueur de Manchester United.

« Mo Salah commence à faire ce que Ronaldo a fait pour Manchester United, il est simplement là et ne revient pas toujours défendre, mais il est toujours une menace de sorte que si vous êtes un défenseur ou le milieu de terrain jouant contre lui, vous êtes terrifié par ses possibilités en contre-attaque« , a-t-il déclaré au ‘Times’.

Liverpool affronte ce soir Everton pour son premier match après la reprise de la Premier League. L’occasion pour Salah de terroriser d’avantage les défenseurs des Toffees.