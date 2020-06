Russie : Vladimir Poutine pourrait rester au pouvoir pour les 16 prochaines années

Le président russe, Vladimir Poutine, pourrait rempiler pour un nouveau mandat, après celui qu’il fait actuellement. Il a déclaré envisager un cinquième mandat présidentiel, en 2024.

S’exprimant sur la possibilité de briguer un nouveau mandat, en 2024, le président russe a été clair. « Je n’exclus pas une telle possibilité », si l’amendement nécessaire à la constitution est approuvé, a déclaré M. Poutine dans un documentaire télévisé sur Rossiya 1, diffusé, dimanche soir. « Je n’ai pas encore pris ma décision. » Même si la dernière phrase indique que cela reste une possibilité, il faut tout de même noter que les modifications de la constitution du pays, qui devront faire l’objet d’un vote référendaire, le 1er juillet, permettrait à Poutine, 67 ans, de remettre à zéro son mandat, même s’il a déjà purgé quatre ans, et de diriger le pays pour deux autres mandats de six ans, lorsque son mandat actuel expirera en 2024.

Sans cet amendement, «je peux vous dire, d’après ma propre expérience, que dans environ deux ans, au lieu du travail rythmique régulier à de nombreux niveaux de gouvernement, vous auriez les yeux changeant pour chasser d’éventuels successeurs», a déclaré Poutine. «Il faut travailler, pas chercher des successeurs.» Le vote du 1er juillet sera la première modification, une des plus radicales de la constitution du pays, depuis son adoption, il y a près de 30 ans. Au pouvoir depuis 2000, Poutine est déjà le leader du Kremlin le plus ancien, depuis Josef Staline. Il a encore quatre ans, avant la fin de son mandat actuel et si on y ajoute l’éventualité des deux prochains mandats, le président est parti pour encore diriger la Russie pendant les 16 prochaines années.