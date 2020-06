Riposte contre la Covid-19 au Bénin: le gouvernement encourage les forces de défense et de sécurité

Après le personnel de la santé, le gouvernement reconnait les efforts d’un autre corps de métier, très engagé dans la riposte contre la Covid-19. Il s’agit des forces de défense et de sécurité, qui reçoivent les encouragements des autorités.

Le gouvernement félicite et encourage les forces de défense et de sécurité pour leur implication dans la mise en oeuvre du plan de riposte contre la Covid-19. « Le gouvernement du Bénin et l’ensemble du peuple béninois témoignent, à leur endroit, leur profonde reconnaissance, les encouragent à continuer davantage et leur assurent un soutien indéfectible dans l’exécution des missions délicates qui sont les leurs », lit-on dans un message, publié sur le site du gouvernement.

Qu’il s’agisse de la mise en place ou de la levée du cordon sanitaire, des contrôles aux différentes frontières, des contrôles relatifs au port du masque, du respect de la distanciation, du respect des consignes officielles en tous lieux (plages, villes, campagnes, bars, lieux de culte, commerces, etc.), les Forces de Défense et de Sécurité s’évertuent à assurer, avec abnégation, rigueur et professionnalisme, les missions à elles confiées.

Il faut noter que les forces de défense et de sécurité sont aussi considérées comme un groupe cible, suivi de près. elles avaient été prises en compte dans le cadre du dépistage massif annoncé. Depuis ce mardi 30 juin 2020, le Bénin a franchi la barre des 20 décès avec un total de 1 199 cas confirmés de Covid-19, 845 personnes sous traitement, 333 personnes guéries et 21 décès.