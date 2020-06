Riposte anti-coronavirus en RDC: démission de Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix

Le vice-président de la Commission multi-sectorielle de la lutte contre la Covid-19 dans la province du Nord-Kivu (RDC) a rendu sa démission, mercredi 10 juin, pour diverses raisons.

Le très respecté gynécologue congolais et prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a annoncé, mercredi, avoir démissionné de ses fonctions au sein des instances de lutte contre la propagation du coronavirus dans la province du Sud-Kivu dans l’est de la RDC. Dans un communiqué, il a dénoncé des manquements qui l’empêchent d’atteindre ses objectifs.

« Nous sommes (…) au début d’une courbe exponentielle épidémiologique et nous ne pouvons plus appliquer une stratégie qui serait uniquement préventive. J’ai donc décidé de démissionner (…) afin de me consacrer entièrement à mes responsabilités médicales et de soigner cet afflux de malades à l’hôpital de Panzi« , a-t-il écrit.

Il faut « plus de deux semaines pour recevoir les résultats des prélèvements envoyés à (…) Kinshasa », ce qui représente « un handicap majeur pour notre stratégie basée sur tester, identifier, isoler et traiter, poursuit le gynécologue, avant de dénoncer des « faiblesses organisationnelles et de cohérence entre les différentes équipes responsables de la riposte à la pandémie dans le Sud-Kivu ».

Il pointe aussi du doigt une série de problèmes qui « ont diminué l’efficacité de notre stratégie »; « un relâchement des mesures de prévention par notre population, un déni des réalités, l’impossibilité de faire respecter les mesures barrières, la porosité de nos frontières avec le retour massif de milliers de compatriotes venant de pays voisins sans avoir été mis en quarantaine ».

Le gouverneur du Sud-Kivu l’avait nommé, le 30 mars, président et vice-président de deux instances officielles mises sur pied pour organiser la riposte à la pandémie de Covid-19 dans la province.