Revue de presse : le plan de Zidane pour remporter la Liga

Nouveau leader de la Liga avec une différence de but particulière sur son dauphin, Barça, le Real Madrid compte bien conserver ce maigre avantage, jusqu’à la fin de la saison. Zidane aurait même ficelé un plan dantesque pour atteindre cet objectif.

En Espagne, le suspense est à son comble en Liga avec le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Et ce matin, le journal AS revient sur «les intouchables» du Real ! La bonne forme de Madrid est basée sur cinq hommes, qui ont commencé tous les matches de l’après-pandémie : Dani Carvajal, Karim Benzema, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Thibaut Courtois. Ces cinq-là sont indéboulonnables dans l’esprit de Zinedine Zidane, qui a besoin d’eux pour remporter la Liga. Grâce à ce noyau dur, le coach français sait qu’il peut s’appuyer sur des éléments incontournables, qui feront tout pour atteindre les objectifs. Et cela a son importance au Real Madrid !