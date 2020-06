Revue de presse : la victoire du Real Madrid passe très mal à Barcelone (vidéo)

À Barcelone, la victoire du Real Madrid sur la Real Sociedad fait énormément réagir, ce lundi matin.

En effet, la presse catalane enrage véritablement sur la VAR et estime que le club merengue est favorisé pour le titre de champion ! Pour Mundo Deportivo, c’est une victoire «fabriquée à Madrid» ! Le Real prend bien la tête, mais c’est après un triomphe basé sur trois décisions d’arbitrage, discutables, estime le journal pro-Barça. Et c’est, notamment, le but accordé à Karim Benzema qui fait polémique, car le Français contrôle de l’épaule, avant de marquer.

De son côté, Sport aussi crie au scandale après la victoire du Real, hier soir. Madrid est «le leader du Var» et non de la Liga ! Le journal catalan évoque carrément un scandale à Anoeta. À huit journées de la fin du championnat, le Barça, lui, ne sera pas aidé, estime la publication. Donc ce sera à Messi et ses coéquipiers d’appuyer sur l’accélérateur pour remporter la Liga. Rien n’est encore joué, mais la victoire madrilène passe mal à Barcelone, alors que cette semaine, Gérard Piqué avait déjà ciblé l’arbitrage favorable, selon lui, au Real Madrid.