Révélations de John Bolton : la Corée du Sud vient au secours de Donald Trump

Pendant que la polémique liée aux révélations de l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, sur Donald Trump, commence à prendre de l’empileur, la Corée du Sud vient à la rescousse de la Maison Blanche.

Selon un rapport de l’agence RT, la Corée du Nord a déclaré, lundi, que les comptes-rendus, faits par Bolton, des discussions entre les dirigeants des États-Unis et les deux Corées, dans son prochain livre, étaient inexacts et déformés. Dans certains extraits du livre publiés par les médias américains, Bolton a écrit que le président sud-coréen, Moon Jae-in, qui souhaite améliorer les relations avec Pyongyang, avait suscité des attentes irréalistes avec le leader du Nord, Kim Jong-un, et le président américain, Donald Trump, pour sa propre «unification».

« Cela ne reflète pas des faits exacts et fausse substantiellement les faits », a déclaré le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, Chung Eui-yong, dans un communiqué, faisant référence à la description des consultations par Bolton. Chung n’a pas développé de domaines spécifiques, mais a déclaré que la publication créait un précédent «dangereux». « La publication unilatérale des consultations faites sur la base de la confiance mutuelle viole les principes de base de la diplomatie et pourrait gravement nuire aux futures négociations », a rapporté Reuters.