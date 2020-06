Résurgence du coronavirus à Pékin: plus de 100 cas confirmés (OMS)

Le coronavirus refait son apparition en Chine, après quelques semaines de victoire sur la maladie. Selon l’OMS, 100 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés à Pékin.

« La semaine dernière, la Chine a fait état d’un nouveau foyer à Pékin, après plus de 50 jours sans aucun cas dans cette ville. Plus de 100 cas ont maintenant été confirmés. L’origine et l’étendue de l’épidémie font l’objet d’une enquête », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse virtuelle.

A Pékin, des sites culturels et sportifs ont été fermés et plusieurs quartiers résidentiels confinés. Les autorités chinoises ont donc pris de nouvelles mesures restrictives, afin de contrôler cette seconde vague de l’épidémie. De sources concordantes, le marché de Xinfadi serait la source de cette résurgence.