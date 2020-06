Regina Daniels: découvrez en images, le mariage de son ex-fiancé, Somadina Adinma

Ex-petit ami de l’actrice de Nollywood Regina Daniels, le jeune Somadina s’est marié. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont attiré l’attention des internautes.

Ex-compagnon de l’actrice de Nollywood, Regina Daniels, Somadina Adinma a dévoilé les photos de son mariage sur internet. Les images font sensation sur les réseaux sociaux et les internautes estiment que Regina Daniels avait largué le jeune acteur pour épouser un milliardaire, afin d’améliorer sa condition de vie. Plusieurs internautes se demandent si le couplé, aperçu en tenues de mariés, s’est vraiment uni pour le meilleur et pour le pire.

Il y a quelques mois, des rumeurs faisaient état de ce que Somadina Adinma était en couple avec Rosemond Brown, connue sous le nom d’Akuapem Polo. Ce qui est sûr, le bel acteur a gardé sa relation privée, depuis qu’il a rompu avec Regina Daniels, son véritable amour.

- Advertisement -

Pour rappel, à l’occasion de l’anniversaire de son ex, l’actrice et épouse du milliardaire Ned Nwoko lui a adressé un message assez réconfortant. « Joyeux anniversaire à toi Soma… Je te souhaite le meilleur dans la vie… Continue à planer », a-t-elle écrit. Touché par ce message, Somadina a écrit : « Gee pour toujours, God bless your beautiful heart and soul. Ce message me fait plaisir B. »