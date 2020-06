Real Madrid vs Valence : les Madrilènes enchaînent à domicile

Bousculé, le Real Madrid a réussi à s’imposer face à Valence (3-0), ce soir, en 29è journée de Liga. Karim Benzema et Marco Asensio ont marqué les trois buts de la rencontre.

Attendu au tournant après la victoire du Barça face à Leganès (2-0), le Real Madrid n’a pas failli à sa mission. En réception de Valence, ce jeudi soir, en 29è journée de Liga, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 3-0. Une victoire difficilement acquise par les hommes de Zinedine Zidane, qui ont pratiquement attendu le second acte de la rencontre pour remporter leur pari.

Impuissant face à la muraille défensive des Chés, les Madrilènes ont fini par trouver la solution à l’heure de jeu. Devenu le meilleur butteur du club madrilène, après le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a ouvert le score pour son équipe à la 61è minute, avant de signer un doublé en fin de rencontre. L’attaquant français devient même le 5è meilleur butteur de l’histoire du Real Madrid avec 243 buts et dépasse la légende, Puskas. Absent des pelouses depuis un an en raison d’une blessure aux ligaments, Marco Asensio a participé à la victoire des siens en y allant de son but.

Avec ce résultat, le Real Madrid revient à deux points du Barça, leader, et relance la course au titre de champion de Liga.