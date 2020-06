Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane

La victoire du Real Madrid, face à la Real Sociedad, dimanche soir, n’a pas fait que des heureux chez les Merengués. Un blessé est à déplorer : le capitaine madrilène, Sergio Ramos.

En déplacement, dimanche soir, à Anoeta, le Real Madrid a assuré une victoire précieuse en s’imposant 2-1, face à la Real Sociedad. Un succès mérité qui donne la première place du classement aux Madrilènes, après le faux pas du Barça, face à Séville (0-0), vendredi. Auteur d’une très belle prestation, tant en défense qu’en attaque, Sergio Ramos a été le grand artisan de cette sortie remarquée de la Casa Blanca, qui enchaîne sa troisième victoire de rang. Le capitaine madrilène a été l’auteur de l’ouverture du score sur pénalty, après une faute sur Vinicius. Cependant, Ramos quittera le terrain, avant la fin de la rencontre, touché au genou.

En conférence de presse d’après-match, Zidane s’est confié sur l’état de santé de son joueur. Le technicien français rassure que l’international espagnol se porte bien, même s’il aura des examens approfondis pour déterminer la nature exacte de son mal. « Là, il a vraiment mal, mais il me semble que c’est seulement le coup, c’est la bonne nouvelle » , a d’abord confié le technicien français, avant de faire part de ses appréhensions : « On verra bien. Ce qui est sûr, c’est que là, il a vraiment mal. […] Pour moi, c’est le meilleur défenseur du monde. Ce qu’il fait depuis toutes ces années, c’est incroyable. Il apporte énormément à l’équipe et à tout le club ».