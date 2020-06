Real Madrid : le groupe de Zidane pour affronter l’Espanyol Barcelone

Le Real Madrid a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Barcelone, face à l’Espanyol, en 32è journée de Liga. Une liste composée de l’ensemble de l’effectif de Zidane.

Relegué à la deuxième place, après le nul du Barça, face au Celta Vigo, le Real Madrid va tenter de reprendre son fauteuil, dimanche soir. Les Madrilènes se déplacent, en effet, à Barcelone pour y défier l’Espanyol. Une rencontre, à priori, facile pour les Merengués, face à la lanterne rouge du classement. De plus, la victoire permettrait à la Casa Blanca de prendre un petit avantage au classement. Mais d’abord, il faut se débarrasser des locaux, qui luttent pour leur survie en Liga.

Pour ce faire, Zinédine Zidane a convoqué l’ensemble de son effectif. Karim Benzema, Eden Hazard et Vinicius sont bien présents, tout comme Sergio Ramos et Raphaël Varane. Rodrygo et Marco Asensio sont également disponibles. L’objectif du technicien français, pour ce match, est donc clair : ramener coûte que coûte les trois points de la rencontre à Madrid.

Voici le groupe de Zidane :