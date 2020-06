Real Madrid : la réponse sèche de Zidane aux propos de James Rodriguez

Visiblement fatigué de sa situation au Real Madrid, James Rodriguez a vidé son sac au cours d’une interview où il a notamment taclé ses dirigeants, qui ont tout fait pour l’empêcher de quitter le club. Des accusations auxquelles l’entraîneur madrilène, Zinedine Zidane, a apporté une cinglante réponse.

En difficulté au Real Madrid, James Rodriguez n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau. Ne faisant visiblement plus partie des plans de Zidane, le Colombien était proche d’un départ, il y a deux ans, mais a finalement été retenu dans le club espagnol, avant d’être prêté, dans la foulée, au Bayern Munich. Une aventure allemande qui n’a pas été des plus reluisantes pour l’ancien de Monaco. De retour à Madrid, le joueur a été relégué sur le banc, ne jouant que des bouts de match. Une situation qu’il a publiquement dénoncée au cours d’une interview. « (…) lorsque vous gagnez des titres importants avec des joueurs en qui vous avez confiance et lorsque vous avez la base, il est difficile de changer. C’est aussi compliqué lorsque votre coach ne vous donne pas de minutes en permanence, cela devient difficile. Il est complexe de montrer vos capacités en quelques minutes, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous savez faire. Ceux qui sont dans le monde du football savent ce que je dis », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à GolCaracol.com.

Des propos qui n’ont visiblement pas plu à Zidane. En conférence de presse lors de la rencontre face à Majorque, le coach du Real Madrid est revenu sur la sortie « musclée » de son milieu offensif. « James est un joueur comme les autres et je sais qu’il veut jouer, comme tout le monde et c’est normal. Il veut jouer davantage, mais au final, ce sont les décisions qui comptent. J’essaie de faire les choses en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Un jour, ça concerne James, un autre jour, c’est Gareth, puis Isco. Vous parlez toujours d’un joueur, mais ça ne va pas changer ce que nous faisons. Chacun apporte sa contribution et c’est la chose la plus importante. Je ne vais pas entrer dans votre jeu », a sèchement répondu le technicien français.