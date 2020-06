Real Madrid: bientôt la fin de l’aventure entre Zinedine Zidane et Karim Benzema ?

Alors qu’un retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais est souvent évoqué, le journaliste proche du Real Madrid, Frédéric Hermel a été clair au sujet de l’avenir de l’attaquant français. Zinedine Zidane peut toujours compter sur la première gâchette du Real Madrid.

Les dirigeants Lyonnais ont souvent évoqué leur souhait de voir Karim Benzema (33 ans) terminer sa carrière à l’OL. Une hypothèse relancée ces dernières heures par la quotidien espagnol, As. Est-ce pour autant réalisable ?

Pour le consultant bien connu de RMC Sports, Fred Hermel, l’avenir de Benzema ne fait aucun doute. Ce dernier terminera sa carrière dans le club de la capitale espagnole. « Karim Benzema terminera sa carrière à Madrid, c’est écrit. Benzema est dans un état physique excellent. Il est adulé enfin, après tellement de temps. Son objectif, sincèrement, c’est de terminer sa carrière à Madrid ! », a lancé le journaliste dans L’After Foot sur RMC avant de se justifier. « Son rêve était de jouer au Real. Avoir fait Lyon puis le Real Madrid, pour un joueur comme Karim, c’est extraordinaire. Il ne faudrait pas que cela soit pris comme : ‘allez je ne suis plus assez fort pour le Real donc je vais à Lyon’. Ce serait comme mépriser Lyon et jamais il ne ferait ça. »

Karim Benzema a commencé sa carrière professionnelle à l’Olympique lyonnais, son club formateur. Il s’y impose comme titulaire dès l’âge de 19 ans : meilleur buteur et meilleur joueur de Ligue 1. Il remporta en 2008 la Ligue 1 et la Coupe de France et est élu meilleur jeune joueur d’Europe. Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema s’est fait une place de choix à la pointe de l’attaque, réussissant à vaincre la concurrence à chaque fois.