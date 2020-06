Réactions des pays arabes après la décision de l’Arabie saoudite sur le Hajj 2020

La décision de l’Arabie saoudite de tenir le Hajj, cette année, et de le limiter aux fidèles résidant dans le Royaume, a reçu le soutien de divers pays du Moyen-Orient.

Les Emirats Arabes Unis (HAO) ont déclaré qu’ils ne participeraient pas à la saison du Hajj de cette année, a rapporté l’agence de presse d’Etat WAM. « La décision du Royaume découle des mesures préventives et de précaution prises pour contenir la propagation de la pandémie et pour protéger tous les humains et les protéger contre ces risques et conformément aux enseignements de l’islam pour préserver la vie », a déclaré le HAO. Le ministre égyptien des Dotations et Al-Azhar ont également salué la décision, ainsi que l’ambassadeur de Djibouti auprès du royaume, Dya-Eddine Bamakhrama. Il a déclaré que la décision du Royaume d’accomplir le Hajj, cette année, était « sage », a rapporté l’agence de presse d’Etat SPA.

«Cette décision est saluée pour deux raisons. Premièrement, cela reflète la volonté de l’Arabie saoudite de tenir le rite du Hajj, et, deuxièmement, il tient aussi à combattre la pandémie de coronavirus, car de grandes foules peuvent être une raison de la continuation de la pandémie et de sa propagation », a indiqué Bamakhrama. Le Bahreïn a également salué les efforts du Royaume pour aider les pèlerins et prendre soin de leur santé, afin de leur permettre d’effectuer le pèlerinage en toute sécurité, a déclaré l’agence de presse nationale BNA. La Ligue arabe a salué l’annonce de l’Arabie saoudite et a déclaré, dans un communiqué, que la sage décision était venue pour préserver la santé et la sécurité des fidèles pendant la pandémie de coronavirus, a fait savoir l’agence SPA.