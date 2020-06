RDC: un collectif d’avocats canadiens demande à la CPI d’enquêter sur Joseph Kabila

Des avocats canadiens ont saisi la Cour Pénale Internationale (CPI) à travers une lettre datée du 17 juin. Objectif: demander l’ouverture d’une enquête sur les présumés crimes commis en RDC sous la présidence de Joseph Kabila.

Le Partenariat canadien pour la justice internationale (PCJI ) dit avoir soumis une lettre au Bureau du Procureur de la CPI lui demandant d’enquêter sur l’ancien président Joseph Kabila et sur les hauts fonctionnaires de son gouvernement en lien avec des atrocités perpétrées en République démocratique du Congo (RDC). En effet, ces avocats pointent du doigt des atrocités incluant des meurtres, des détentions arbitraires, de la torture, des violences sexuelles et des disparitions forcées.

« Bien que le Bureau du procureur ait précédemment mené des enquêtes et poursuivi certains auteurs relativement à des crimes internationaux commis en RDC, celui-ci n’a pas encore abordé sérieusement le rôle et la responsabilité de l’ancien président Kabila et de son administration » ont-ils écrit selon la lettre citée par Koaci.

En RDC, plusieurs personnalités réputées proches de Joseph Kabila ont été visées par des enquêtes internationales. Sous la présidence de Kabila, des organisations de défense des droits humains ont souvent dénoncé des crimes et exigé des enquêtes indépendantes. Dans ce cadre, certains proches de l’ex-homme fort de Kinshasa ont été sanctionnés par l’Union européenne.