RDC: le Premier ministre dénonce une arrestation brutale et arbitraire du Garde des sceaux

Le premier ministre congolais, Sylvestre Ilunga Ilunkamba s’est exprimé ce dimanche sur la brève arrestation de son ministre de la justice samedi dernier. Dans une longue déclaration, le chef de la primature a dénoncé une arrestation brutale et arbitraire.

Le premier ministre congolais n’a pas digéré la brève interpellation de son vice-premier ministre et Garde des sceaux, Célestin Tunda Ya Kasende. Quelques heures après les faits, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie « d’humiliation » et une « violation des règles élémentaires d’un État de droit ».

Déclaration de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux pic.twitter.com/J9IPeTyzPk — PrimatureRDC (@PrimatureRDC) June 28, 2020

Au président de la République Félix Tshisekedi, il demande de veiller au respect des immunités dont bénéficient les membres du gouvernement. Sylvestre Ilunga ne cache pas non plus sa colère contre le parquet général près la Cour de cassation qui a arrêté et auditionné le ministre de la justice accusé d’avoir transmis au bureau de l’Assemblée nationale, sans l’avis du président ni du gouvernement, des observations favorables aux controversées propositions de loi sur la réforme judiciaire.

Il met également en cause les services de police et de sécurité, déclarant que leurs agissements doivent se baser « sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République ». Dans sa déclaration, chaque partie impliquée dans l’arrestation du vice-premier ministre a reçu sa dose de rappel à l’ordre. Ces événements surviennent alors que les tensions sont de plus viriles au sein du gouvernement notamment sur le projet de loi sur la réforme judiciaire.

« L’indépendance de la Justice ne doit pas demeurer un slogan »

La réplique des proches du président Félix Tshisekedi n’a pris que quelques minutes. Un proche collaborateur du chef de l’Etat a indiqué sur twitter que « l’indépendance de la Justice ne doit pas demeurer un slogan« . « Changement des mentalités est nécessaire pour intérioriser ce concept repris dans la Constitution! Le PM n’a pas pouvoir d’instruire le PR pour injonctions au CSM. Il a commis une faute lourde sur le fond et la forme ! » a écrit Adam Bombole, un soutien de Tshisekedi.

En RDC, le gouvernement de coalition est souvent confronté à des querelles au sein des grandes formations qui le compose. Avec l’écrasante domination du FCC de Joseph Kabila, la marge de manœuvre donnée aux soutiens du président fait toujours débat. A maintes reprises, le fils de l’opposant historique a rappelé qu’il n’interférera pas dans le pouvoir judiciaire.

La cas se son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, accusé de détournement et condamné à 20 ans de travaux forcés est une illustration parfaite.