RDC – Hommage à Patrice Lumumba: Félix Tshisekedi crée « Lumumbaville »

Le président congolais, Félix Tshisekedi, est déterminé à immortaliser la mémoire de l’ancien premier ministre, Patrice Lumumba. Ce mardi, il a annoncé la création effective de Lumumbaville (en référence à Patrice Lumumba), dans la province de Lomami.

La république démocratique du Congo ne doit oublier aucun héros de son histoire. Dans cette dynamique, le président, Félix Tshisekedi, a annoncé la création de la cité de Lumumbaville, rendant hommage au premier chef du gouvernement de l’histoire de la RDC indépendante.

« Il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d’élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de Héros National. Dans le même ordre d’idée, je viens de signer l’ordonnance, portant nomination du Maire et du Maire adjoint de Lumumbaville, dans la province de Lomami, rendant celle-ci effective et opérationnelle », a déclaré le chef d’Etat, dans son discours.

Cette nouvelle ville est composée de 2 communes, à savoir celle de Wembo-Nyama, du nom de l’entité où le Premier Ministre, Patrice Emery Lumumba, a passé sa petite enfance, et celle de Ewango, dont fait partie Onawa, le village natal de feu Lumumba.

Considéré comme le héros de l’indépendance, Patrice Lumumba avait été premier ministre, pendant six mois, avant d’être assassiné, le 17 juin 1961. Panafricaniste convaincu, Lumumba a été toujours cité parmi les leaders africains, qui ont forcé la main aux colons.