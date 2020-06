Racisme: Beyoncé demande l’inculpation « rapide » des policiers qui ont tué Breonna Taylor

Dans une lettre rédigée à l’attention du bureau du procureur général du Kentucky, Beyoncé réclame justice pour Breonna Taylor, abattue à son domicile par des policiers, le 13 mars dernier.

Le 13 mars dernier, cette technicienne en soins médicaux a, en effet, été tuée par trois officiers de police à son domicile de Louisville dans le Kentucky, lors d’une perquisition aux alentours de 1h du matin. Non-armée, elle a reçu 8 balles qui ont provoqué sa mort. Les policiers étaient à la recherche d’un suspect dans une affaire de trafic de drogues. Aucune substance n’a été retrouvée à son domicile et le suspect recherché aurait même été déjà arrêté au moment de la perquisition.

Dans une lettre ouverte adressée au procureur général du Kentucky, la chanteuse demande l’inculpation des trois officiers, responsables de la mort de Breonna Taylor. Sur la page d’accueil du site internet de la chanteuse, on peut lire la lettre adressée au procureur général du Kentucky et signée de la main de la star. Elle écrit : « Trois mois ont passé – il n’y a eu aucune arrestation et aucun officier de police n’a été licencié (…) Trois mois ont passé et la famille de Breonna Taylor attend toujours que justice soit faite. »

« Pour prouver la valeur de la vie d’une femme noire », Beyoncé demande trois choses au bureau du procureur : d’inculper les officiers de police qui sont intervenus ce jour-là, de faire toute la transparence sur les investigations menées contre ces officiers et de faire en sorte que les pratiques d’arrestation de la police, qui ont conduit au meurtre de Breonna et celle d’autres citoyens noirs non-armés, soient remises en cause.