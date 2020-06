Racisme aux USA: New York va enlever une statue de Theodore Roosevelt, Donald Trump s’insurge

Le président américain, Donald Trump, s’oppose au déplacement de la statue de Theodore Roosevelt, qui se trouve à l’extérieur du musée d’histoire naturelle de New York. « Ridicule, ne le faites pas », a-t-il écrit, lundi, sur Twitter.

Suite aux manifestations contre le racisme aux États-Unis, qui se multiplient depuis la mort de George Floyd, lors d’une intervention policière, le 25 mai, à Minneapolis, la ville de New York a annoncé qu’elle allait retirer une statue Theodore Roosevelt (1901-1909) de la ville. En raison de son emplacement en plein Manhattan, cette statue du 26e président des États-Unis serait le symbole de la colonisation et la discrimination raciale, ont indiqué des médias américains.

Cette statue en bronze de « Teddy » Roosevelt, qui accueille les visiteurs à l’entrée du musée américain d’histoire naturelle (American Museum of Natural History), depuis 80 ans, montre l’ancien président, qui fut gouverneur de l’État de New York, avant d’accéder à la Maison Blanche, assis sur un cheval et surplombant un homme noir et un Amérindien, marchant à pied à ses côtés. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’actuel président républicain, Donald Trump, fervent défenseur des monuments confédérés, a critiqué cette décision qu’il a qualifiée de « ridicule ». « Ne le faites pas ! », a-t-il écrit dans un tweet.

