Qui est Tidjani Bani Chabi, le plus jeune Maire du Bénin?

Le 29 mai 2020, la commune de Kalalé a connu son nouveau Maire pour le compte de la 4è mandature de la Décentralisation. Il s’agit de Tidjani Bani Chabi, âgé de 28 ans, élu à l’unanimité des conseillers communaux présents.

Identifié comme le plus jeune des Maires issu des communales de 2020, Tidjani Bani Chabi est né le 12 décembre 1992, à Kalalé. En 1996, il intègre l’Ecole Primaire Publique de Ganrou à Nikki où il obtient le CEP en 2002. Après ce premier diplôme scolaire, il fait son entrée au Collège d’Enseignement Général (CEG) de Biro et de Bembèrèké de 2002 à 2008. Après ce passage à Bembèrèkè, il achève son cursus scolaire au CEG Kandi où il obtient son Baccalauréat série D en 2010.

Après le Baccalauréat, Tidjani Bani Chabi s’inscrit à l’Université d’Abomey-Calavi, précisément à la Faculté des Sciences Techniques. En 2016, il en sort avec une maîtrise en sciences naturelles. Il poursuit ses études supérieures toujours à l’UAC, mais cette fois-ci en Géographie. Après sa Maîtrise en science naturelle, il entre à Institut de Géographie de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (IGATE) et sort avec un Master professionnel en Climat, Eau et Développement des milieux Tropicaux en 2018.

Un parcours de militant

Tidjani Bani Chabi n’est pas un parvenu en politique. Il s’est illustré à travers son militantisme dans des associations de jeunes, avant d’exprimer ses ambitions de porter haut les aspirations d’une jeunesse capable de conquérir et de gérer le pouvoir politique.

Le nouveau Maire de Kalalé a été Trésorier Général de l’Association Communale des Élèves et Etudiants de Kalalé de 2012 à 2013; Trésorier Général de l’Association des Etudiants Fulbé de l’UAC.