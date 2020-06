Qui est le meilleur entre Diego Maradona et Lionel Messi ? Pedrag Mijatovic relance la polémique

Lionel Messi est-il le meilleur joueur de l’histoire de l’Argentine, devant Diego Maradona ? L’ancienne gloire du Real Madrid, Pedrag Mijatovic, s’est amusé au petit jeu des comparaisons entre les deux légendes du cuir rond.

Lionel Messi et Diego Maradona sont les deux plus grands footballeurs que l’Argentine qu’on n’ait jamais connus. Par conséquent, les deux sont toujours comparés. Qui est le plus grand de tous les temps, entre le sextuple Ballon d’Or et la légende « El Pibe de Oro » ? Predrag Mijatovic explique !

Pour le footballeur monténégrin, il est est difficile de faire cette comparaison et de réussir. « Les joueurs évoluent à différentes périodes. Je ne sais pas si Maradona pourrait jouer comme Messi aujourd’hui. Ni si Messi aurait pu faire pareil à l’époque de Maradona », a déclaré l’international yougoslave. Pour l’ex-directeur sportif de la section football du Real Madrid, la pression que subissait les joueurs de l’époque de Maradona est différente de celle que subissent les joueurs de l’époque de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo.

« J’ai envie de laisser Maradona et Messi dans différentes époques sans les faire voyager dans le temps. Ils ne pouvaient pas jouer ensemble; C’est impossible. », a déclaré celui qui a est considéré comme l’un des meilleurs joueurs yougoslaves des années 1990. « Mais si je devrais vraiment en choisir un, je suis quand même très fan de Maradona. Il est incroyable. En plus, c’est un ami. Vous devez connaitre Diego pour l’admirer. Je le connais , je l’admire. », a conclu l’ex-buteur des Merengues (1996-1999).