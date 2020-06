Quelle heure idéale pour faire l’amour ?

Dans son ouvrage intitulé « woman code », l’auteure Alisa Vitti a révélé l’heure idéale pour faire l’amour et en jouir des bienfaits.

Certains parlent du lever du jour, d’autres au milieu de la nuit. Mais quelle est l’heure idéale pour faire l’amour? Selon Alisa Vitti, auteure de l’ouvrage « woman code », les femmes seraient plus aptes à avoir des rapports sexuels aux alentours de 15h. A cette heure de la journée, la femme a un niveau élevé de cortisol, une hormone qui favorise l’énergie et la vigilance. L’homme de son côté, aura en même temps un fort taux d’œstrogènes. Il sera alors « émotionnellement plus présent » pendant l’acte, selon l’experte en hormone féminine. Ainsi donc, pour la biochimiste, 15 heures serait l’heure parfait pour les couples d’avoir des relations sexuelles.

Cependant, il est difficile de s’adonner aux plaisirs charnels dans l’après-midi où chacun est censé être au travail. Alors Alisa Vitti propose un autre créneau pour s’épanouir sexuellement. Selon l’auteure, les hommes seraient plus enclins à avoir des rapports le matin. En effet, durant leur sommeil, les hommes produisent de la testostérone. Cette hormone favorise l’excitation sexuelle et la performance. Ces messieurs auront donc plus envie d’avoir des rapports intimes au moment de leur réveil. Et selon une étude britannique publiée en 2017 dans The Independant, l’heure idéale pour avoir des rapports, le matin, serait aux alentours de 7h30. A ce moment-là, les femmes auraient un niveau d’œstrogènes assez élevé.