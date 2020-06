Protestations aux USA: la police tire une balle en caoutchouc dans les testicules d’un des leurs

Lors des manifestations, suite à la mort de George Floyd, la police de San José a tiré des balles en caoutchouc sur son propre formateur, lui blessant les testicules.

Derrick Sanderlin, un Afro-Américain, a passé des années à former les nouvelles recrues de la police à San Jose, en Californie, à la manière d’éviter les préjugés envers les minorités. Toutefois, il doute désormais du succès de son travail, après qu’on lui a tiré dessus avec des balles en caoutchouc lors d’émeutes, fin mai.

Derrick Sanderlin qui avait travaillé pendant des années à promouvoir la compréhension entre la police de la ville et le public, était présent à une manifestation contre le racisme dans la police américaine, le 29 mai, rapporte ABC News. L’activiste de 27 ans a été touché par une balle en caoutchouc, alors que des policiers s’affrontaient avec des manifestants en colère après l’assassinat, quelques jours plus tôt, de George Floyd, par des policiers de Minneapolis.

Une balle directement dans l’entrejambe

À un moment, un homme a fracassé, à l’aide d’un skateboard, la fenêtre d’une voiture portant l’inscription «Blue Lives Matter» sur sa plaque d’immatriculation. Derrick Sanderlin, 27 ans, est intervenu pour calmer la situation et escorter le conducteur en lieu sûr.

Simultanément, il a vu des policiers tirer des balles en caoutchouc sur des manifestants, y compris des jeunes femmes. Il se tenait à distance, n’a fait aucun signe agressif, mais ils lui ont tiré dessus plusieurs fois, une balle le touchant dans l’entrejambe. «Je m’arrête un instant en me disant que peut-être ce n’est pas ça, peut-être que ça ne fait pas mal et la chute ensuite est l’expérience la plus douloureuse», a-t-il noté.

Une intervention chirurgicale d’urgence a été nécessaire pour un testicule abîmé, raconte ABC7. L’officier qui s’est servi de l’arme fait face à une enquête pour comportement agressif.