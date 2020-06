Procès anti-corruption en RDC: Vital Kamerhe condamné à 20 ans de travaux forcés

Le verdict est tombé après le procès anti-corruption, dans lequel est empêtré le directeur de cabinet du président congolais, Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de travaux forcés.

Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné, à 20 ans de prison, Vital Kamerhe, dans l’affaire du Programme des 100 jours. L’allié politique de Tshisekedi a été condamné à «20 ans de travaux forcés» et 10 ans d’inéligibilité et d’impossibilité d’accès aux fonctions publiques pour détournements, corruption aggravée et blanchiment d’argent, a annoncé le juge.

Samih Jammal, son coaccusé et homme d’affaires, a écopé des mêmes peines et d’une mesure d’expulsion à l’issue de leurs exécutions. Le tribunal ordonne aussi la confiscation des comptes et propriétés de membres de la famille de Vital Kamerhe. C’est une issue douloureuse pour l’ancien président de l’Assemblée nationale congolaise.

A 61 ans, cet économiste de formation et acteur politique de premier plan a été un soutien-clé pour Félix Tshisekedi, dans la conquête du pouvoir d’Etat, en 2018.