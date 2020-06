« Prix du courage politique »: le maréchal Khalifa Haftar récompensé

Le maréchal Khalifa Haftar a été récompensé par la revue française, Politique internationale, pour le « Prix courage politique ». L’homme fort de l’est-libyen rejoint la liste retreinte des lauréats de ce prestigieux prix.

C’est une récompense qui vient combler les efforts de Khalifa Haftar, qui dispute le pouvoir avec son rival, Fayez al Serraj, en Libye. Le maréchal Haftar « mène dans son pays un combat décisif (…) contre le terrorisme islamiste et contre le régime des Frères musulmans basé à Tripoli et soutenu militairement par le Président turc, Erdogan« , estime Patrick Wajsman, le directeur de la revue.

A l’en croire, ce prix est régulièrement décerné en récompense d’une « action courageuse conduite par un acteur connu de la scène nationale ou internationale« . « Quelle que soit l’issue des événements en cours, c’est la cause qu’incarne Haftar qui se trouve ainsi récompensée. Un choix dicté également par le péril que représenterait pour l’Europe une implantation turque durable sur la rive méridionale de la Méditerranée« , explique M. Wajsman.

Avant Khalifa Haftar, Ursula von der Leyen, Alexis Tsipras et Abdallah de Jordanie figurent parmi les récents lauréats. Le maréchal Haftar, homme fort de l’est-libyen, mène, depuis plus d’un an, une offensive visant à s’emparer de Tripoli, à l’ouest, siège du GNA, soutenu par l’ONU. Ces derniers jours, il a perdu du terrain, à cause du soutien de la Turquie au GNA.