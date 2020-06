Prince Harry: son épouse Meghan Markle humiliée par la reine Elizabeth II

La ligne rouge a été franchie au plais royale britannique quand la duchesse Meghan Markle a été insultée par la Reine Elizabeth II.

Dans le documentaire, « Meghan et Harry : Les affranchis »,diffusé le vendredi 19 juin 2020 sur la chaîne de la TNT, les coulisses du mariage des parents du petit Archie ont été dévoilés. Entre autres informations croustillantes auxquelles ont eu droit les téléspectateurs, il y a les dessous du mariage de Meghan Markle et Harry. « La reine voulait que Harry et Meghan signent un contrat de mariage qui stipule qu’en cas de divorce, elle bénéficierait d’une certaine somme d’argent », a confié la correspondante royale Angela Levin.

Une proposition rejetée par Harry qui veut une union sans contrat de mariage. D’après l’experte royale, « Harry était absolument furieux. Il lui a dit qu’il allait épouser Meghan pour la vie, qu’il avait une confiance aveugle en elle et qu’il ne voulait rien signer de la sorte. A ses yeux, c’était une insulte envers Meghan et Meghan avait le même souhait ».

Pour rappel, le couple s’est marié le samedi 19 mai 2018. Selon Philip Turle, journaliste à France 24, sur BFMTV, avant la cérémonie, la reine Elizabeth II s’est inquiétée pour le patrimoine de son petit-fils, Harry. En effet, ce dernier avait touché près de 7 millions d’euros à la mort de sa mère, la princesse Diana. Un montant qui provenait, raconte la même source, d’un héritage de la part de la reine Elizabeth II, suite aux décès de lady Diana en 2002, et d’un salaire lorsque Harry était soldat. « Au total, la fortune d’Harry est estimée à 25 millions d’euros. Son épouse, elle possède 5 millions d’euros. Un écart conséquent qui a alarmé, la reine-mère », précise le média.