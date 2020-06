Présidentielle en Côte d’Ivoire: l’ex-ministre Jean-Louis Billon se rétracte!

Le top est lancé pour la présidentielle du 31 octobre 2020, en Côte d’Ivoire. Jean-Louis Billon, ancien ministre et cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), s’est rétracté.

A l’issue de la rencontre du président du PDCI avec les cadres du parti, l’ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, s’est adressé à l’assistance. Cité comme l’une des valeurs sures des figures montantes du parti, créé par Félix Houphouët-Boigny, Billon a tout simplement pris le contre-pied de ses soutiens, qui aimeraient le voir au front.

Dans son discours liminaire, il a clarifié qu’il ne se présentait pas, face au chef du parti. « Nous avions besoin de savoir si vous êtes candidat ou non. Moi-même, ayant des ambitions, aujourd’hui devant la demande qui vous est faite, sachant que vous allez répondre de manière positive, je retire ma candidature et je demande à tous les jeunes de s’aligner derrière vous, pour mener le combat et vous apporter la victoire« , a précisé l’homme d’affaires.

Par ailleurs, il a donc saisi l’occasion pour appeler au rassemblement et inviter la jeunesse du parti à s’aligner derrière l’ancien dirigeant, aujourd’hui âgé de 86 ans. « Nous sommes des militants unis, loyaux et nous allons jouer avec la force et la discipline du parti. Soyez rassuré de mon indéfectible attachement à votre victoire. Je mettrai tout en œuvre pour vous apporter cette victoire« , a-t-il lancé.

Konan Bédié, candidat à l’investiture du PDCI

Le retrait de Billon a peut-être précipité les choses. Le Sphinx de Daoukro a accepté la requête des cadres du parti et se déclare candidat aux primaires du PDCI. Président de la Côte d’Ivoire, de 1993 à 1999, HKB a été évincé par coup d’Etat sans effusion de sang. Il s’est exilé avant de revenir au pays sous la présidence de Gbagbo. Allié de Ouattara après la crise électorale, il a quitté la coalition gouvernementale, juste après l’entame du second mandat de Ouattara.

Il s’est mué en opposant au régime qu’il a contribué à installer, avant de décider à prendre sa revanche. Reste à savoir celle-ci aura lieu du moment où Ouattara continue son mercato politique au sein du plus vieux parti de la Cote d’Ivoire.