Présidentielle en Côte d’Ivoire: Amadou Gon Coulibaly reçoit un soutien de taille

Les chefs coutumiers de Biankouma dans la région du Tonkpi ont apporté leur soutien au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020.

Hospitalisé en banlieue parisienne dès début mai, le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly continue de rallier du monde à sa candidature pour la prochaine présidentielle. Lors d’un déplacement des cadres du RHDP à Tonkpi, les chefs coutumiers de Biankouma ont saisi l’occasion pour officialiser leur soutien au premier ministre.

« Nous voudrions manifester notre reconnaissance et notre gratitude au président Alassane Ouattara pour sa grande générosité à l’égard des fils et filles de notre région. (…) Nous nous mettons en ordre de bataille pour assurer une victoire écrasante au candidat Amadou Gon Coulibaly », a promis leur porte-parole Koui Gon Emile, chef du canton Gamassé.

Membre de la délégation, le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Albert Flindé a exhorté les chefs coutumiers à œuvrer pour l’union des fils et filles du Tonkpi. La machine du RHDP déjà en précampagne parcourt toutes les localités du pays pour promouvoir la candidature de chef de la primature qui lui-même est à Paris depuis le 2 mai pour un contrôle sanitaire.

Deux candidats officiellement en lice!

Alors que les dépôts de candidatures doivent prendre fin au plus tard le 28 juillet prochain à la Commission électorale indépendante (CEI), seulement deux candidats se sont officiellement déclarés. Il s’agit du Premier ministre et protégé de Ouattara, Amadou Gon Coulibaly et Guillaume Soro, ancien président du parlement et député de Ferkéssédougou. Ses démêlés avec la justice l’éloigne de plus en plus de la ligne de départ.

Dans les rang du plus vieux parti de la Côte d’Ivoire (PDCI), c’est le leader charismatique Henri konan Bédié et son filleul Kouadio Konan Bertin qui sont en lice pour l’investiture du 26 juillet prochain.