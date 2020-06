Présidence FIF – Soutien de l’AFI à Didier Drogba: Bonaventure Kalou dément et clarifie

Le maire de la commune de Vavoua et ancien international ivoirien, Bonaventure Kalou, a démenti le présumé soutien de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) à la candidature de Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football.

Les tractations, entrant dans le cadre des élections à la présidence de la FIF, n’ont pas encore livré leurs derniers secrets. Alors que les réseaux sociaux font état d’un soutien de l’AFI à Didier Drogba, candidat à l’instance dirigeante du sport roi ivoirien, son ex-coéquipier, Bonaventure Kalou, est sorti pour remettre les pendules à l’heure.

« Je pense que l’AFI est une entité bien structurée qui pourra au moment opportun, par un communiqué officiel, dévoiler l’identité du candidat à parrainer. Tout ce qui se dit actuellement n’est que pure spéculation », a déclaré l’ancien attaquant des Éléphants, dans les colonnes de l’hebdomadaire « Abidjan Sports ». Vice-président de l’AFI, Didier Drogba devrait participer au choix de ce candidat, qui, selon Kalou Bonaventure, se fera « en son temps ».

C’est une sortie de plus qui vient réconforter le maire de Vavoua et ex-footballeur dans sa dynamique de ne pas soutenir la candidature de l’emblématiquement capitaine des Éléphants de la Côte d’Ivoire. L’ex-buteur de Chelsea est en course avec deux autres candidats, Sory Diabaté et Idriss Diallo.

Dans sa dynamique, l’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille a reçu le soutien des stars ivoiriennes, dont Yaya Touré et Copa Barry.