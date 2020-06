Premier League: Sadio Mané réagit au sacre de Liverpool

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a réagi juste après l’officialisation du sacre de Liverpool, après la défaite de Manchester City contre Chelsea (1-2).

Trente ans après son dernier titre, Liverpool soulève de nouveau le trophée de la Premier League. Un premier sacre pour Sadio Mané, qui n’a pas manqué de dédier ce titre à toute l’équipe et au « douzième joueur ».

“Le chemin est long et parsemé d’embûches. Mais on savait qu’à force de persévérance, on y arrivera. Mention spéciale au staff technique de LFC, à mes coéquipiers, aux salariés du club sans oublier nos vaillants supporteurs qui ne ménagent aucun effort à nous soutenir”, a-t-il écrit, avant d’ajouter qu’être champion, ça se fête.

Principal pilier de l’attaque des Reds, le natif de Bambali (Sénégal) s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. C’est le second grand titre d’affilée, remporté par la star sénégalaise, après la Coupe aux Grandes Oreilles de la saison écoulée.

Avec 23 points d’avance et seulement 21 encore en jeu, les Reds de Jürgen Klopp ont écrasé la saison nationale pour remporter leur 19è championnat et succéder à City, double champion sortant.