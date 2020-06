Premier League : Manchester City punit Arsenal

Avec des buts de Sterling et De Bruyne notamment, Manchester City s’est offert une victoire facile face à Arsenal (3-0) ce mercredi soir pour son premier match post-confinement. Une victoire qui conforte la deuxième place des Citizens au classement.

Bien aidé par un David Luiz peu inspiré, Manchester City s’est imposé 3-0 face à Arsenal ce soir en match en retard de la 28e journée de Premier League. Dominateurs, les poulains de Pep Guardiola n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout de cet adversaire sans véritable arme en main. Après un début de match tranquille, les Citizens ont mis le pied sur l’accélérateur avec un but opportuniste de Sterling, aidé par David Luiz, très malheureux ce soir. Sur une passe en profondeur de Kevin de Bruyne, le Brésilien manque complètement son intervention et Raheem Sterling en profite pour tromper Leno de près (1-0, 45e+2).

De retour des vestiaires, l’ancien défenseur du PSG a été pris de vitesse par Mahrez, qu’il a accroché avec le bras dans la surface. L’arbitre M. Taylor a sifflé un penalty logique avant d’expulser le joueur d’Arsenal (50e). De Bruyne s’avance pour exécuter la sentence et marque en prenant Leno à contre-pied (2-0, 51e). 2-0 puis 3-0 quand en fin de rencontre, Phil Foden, héritant d’une frappe de Sergio Agüero renvoyée par le poteau, inscrit aussi son but de la soirée. Manchester City s’impose donc largement et consolide sa deuxième place au classement. Les Skyblues qui ont plus de 20 points de retard sur Liverpool, leader, sont déjà hors course pour le titre, mais retardent grâce à leur victoire de ce soir, le couronnement des Reds qui ne seront pas sacré champion cette semaine.