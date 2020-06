Premier League : Manchester City échoue à Chelsea, Liverpool champion

Malgré un coup-franc sublime de Kevin de Bruyne, Manchester City s’incline ce soir face à Chelsea (1-2) en clôture de la 31è journée de Premier League. Une défaite qui fait les affaires de Liverpool qui décroche le titre, trente ans après.

Déjà hors course pour le titre, Manchester City a raté l’occasion de retardé le couronnement de Liverpool. Opposés ce soir à Chelsea en clôture de la 31è journée de Premier League, les Skyblues se sont inclinés sur le score de 2-1. Étouffés d’entrée par des Blues conquérants, les Citizens sont restés muet en première mi-temps. Impuissant, la bande à Mahrez a assisté à l’ouverture du score par Pulisic à la demie-heure de jeu. Mais avec les changements opérés en seconde période, les poulains de Guardiola sont revenus dans le jeu.

Auteur d’un coup-franc sublime, Kevin de Bruyne a permis à son équipe de recoller au score. Mais l’exclusion de Fernandinho à un quart d’heure de la fin de la rencontre à plombé les espoirs des Bleus ciel de remporter le match. Le Brésilien a donné le but de la victoire à Chelsea en arrêtant la balle de la main dans la surface. Une faute qui n’a pas échappé à la vigilance du juge central qui n’a pas hésité à désigner le point de penalty. Une sentence exécutée par Willian qui n’a pas raté sa cible. 2-1, score final.

Chelsea s’adjuge donc les trois points de la victoire et conserve son maigre avantage à la quatrième place du classement, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Leader avec 23 points d’avance sur Manchester City, Liverpool est le grand gagnant de ce faux-pas des Citizens. Les Reds sont sacrés champion de Premier League et n’attendront plus désormais que les sept dernières journées du championnat pour l’officialisation. Après trente ans d’attente, Liverpool grimpe enfin sur le toit de l’Angleterre.