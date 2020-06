Premier League : Kevin de Bruyne réagit au sacre de Liverpool

Insuffisant face à Chelsea, qui a acté le sacre de Liverpool, Kevin de Bruyne a félicité les Reds pour ce titre, qui leur échappe depuis 30 ans.

Malgré un coup franc sublime de Kevin de Bruyne, Manchester City s’est incliné, jeudi soir, face à Chelsea (1-2) en clôture de la 31è journée de Premier League. Une défaite qui a acté le sacre de Liverpool, qui décroche le titre, trente ans après. A la fin de la rencontre, le milieu offensif belge a tenu à saluer le titre des Reds. En bon perdant, le Diable Rouge a reconnu la suprématie des poulains de Jurgen, qui ont été impressionnants cette saison. « Ils n’ont pas perdu beaucoup de points… Je pense qu’on sait à quel point c’est difficile de faire ça, de jouer comme ça à tous les matchs. Avant, c’était peut-être possible de gagner le titre avec 85 points, mais maintenant, la base c’est 95, 100 points. On n’a pas été parfaits cette année. Mais on a encore beaucoup d’objectifs, la saison est longue pour nous », a-t-il déclaré au micro de Canal +.

Manchester City reçoit Liverpool à l’Etihad Stadium, lors de la 32è journée de Premier League. L’occasion pour de Bruyne de féliciter, en personne, les nouveaux rois d’Angleterre.