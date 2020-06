« Pogba est l’un des meilleurs joueurs au monde »

Annoncé sur le départ et souvent cité du côté du Real Madrid, Paul Pogba devrait poursuivre son aventure avec Manchester United, selon l’ancien gardien de but, Mark Bosnich. L’ex-Red Devil estime que le Français est « l’un des meilleurs joueurs du monde » et « quasiment impossible à remplacer ».

De retour à Manchester United en 2016, après un passage réussi à la Juventus, Paul Pogba peine à rééditer ses exploits chez les Red Devils. Bourré de talent, l’international français a du mal à mettre en valeur cette capacité. Limité par ses soucis physiques, le Champion du monde ne fait que disputer des bouts de matchs depuis plusieurs années, passant la plupart de son temps à l’infirmerie. Des contre-performances qui commencent par faire grands bruits du côté d’Old Trafford où le joueur est souvent critiqué pour son manque d’engagement. Récemment, le nom du Champion du monde en titre est annoncé du côté du Real Madrid où le profil du joueur plairait énormément à Zidane. La presse madrilène annonce même que les Merengués pourrait passer à l’offensive lors du prochain Mercato estival pour ‘enrôler le joueur.

Même si le Français traverse une passe délicate, Bosnich pense que l’ex-star de la Juve peut encore atteindre son meilleur niveau avec les Red Devils. Et a fortiori au sein de cette équipe de MU qui carbure à plein régime. L’ancien gardien de but juge que son ancien club ferait une erreur en cédant Pogba aujourd’hui. « Je sais qu’il y a eu une grande différence d’opinion sur Paul Pogba. Il divise beaucoup.Mais, en parlant de ses capacités intrinsèques pures, pour tout club qui envisage de se débarrasser de l’un de ses meilleurs joueurs, la première question que vous devez vous poser est » avec qui va-t-on le remplacer ? « .Pour quelqu’un comme Pogba, c’est presque impossible. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et nous avons vu ce qu’il peut faire« , a-t-il confié dans une interview pour Sky Sport.

L’ancien international australien estime, en outre, que la présence à Old Trafford va aider l’international tricolore à retrouver son niveau optimal : « D’accord, les fans de Manchester United et les médias ont demandé plus de régularité de sa part et c’est compréhensible. Je pense vraiment qu’avec l’ajout de [Bruno] Fernandes et le fait que l’on avance de nouveau dans le bon sens avec Ole Gunnar Solskjaer, il y a une nouvelle dynamique et beaucoup d’enthousiasme autour de ce club (…) Je pense vraiment que s’il est en pleine forme et joue correctement, alors il devrait rester. Ce serait fantastique pour Man United et le joueur lui-même. Si vous regardez leur colonne vertébrale, il en fait partie intégrante. J’adorerais le voir rester et j’espère qu’il le fera« .