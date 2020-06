Pauline Tantot, très hot en string, électrocute la toile (photo)

C’est désormais la fin du jardin d’Eden pour les sœurs Tantot. Et pour cause, elles sont officiellement déconfinées. Afin donc de célébrer leur retour en ville, Pauline Tantot a partagé, jeudi 11 juin 2020, une photo très hot pour mettre du boom au cœur de ses admirateurs. Une entreprise couronnée de succès.

La magnifique Pauline Tantot a publié sur son compte Instagram un cliché hot d’elle, ce jeudi 11 juin 2020. Vêtue d’un très petit string, elle pose devant sa fenêtre, avec une main cachant à peine ses seins. La jeune femme d’affaires laisse lire, en légende de sa publication, qu’elle est « de retour en ville ». Une information, qui, bien évidemment, va rendre un peu tristes, ses abonnés. En effet, ces derniers s’étaient déjà habitués aux poses sexy et champêtres de Pauline et de sa sœur jumelle, Mathilde Tantot. Cependant, cette information serait la bienvenue chez les Parisiens rêveurs et optimistes, qui espéraient, depuis, avoir les sœurs jumelles Tantot comme voisines.

Par ailleurs, ce cliché a fait pleuvoir des compliments en commentaire : « Perfection », « Meuf, ton corps est juste dingue », « Je pourrais vraiment m’envoler pour Paris juste pour elle », « Wow, wow, wow… », « Tellement de courbes qu’on se croirait sur un Grand-Huit », « La plus belle des reines qui se doit d’être vénérée ».