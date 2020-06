Pakistan: une discussion sur le coronavirus a provoqué le crash de l’Airbus A320

Les pilotes de l’Airbus pakistanais qui s’est écrasé le 22 mai dernier à Karachi, faisant 97 morts, étaient plus occupés à discuter du coronavirus qu’à suivre les consignes des contrôleurs aériens, ce qui a provoqué l’accident, indique le rapport préliminaire d’enquête publié mercredi.

Aucune défaillance technique n’a été décelée, a déclaré le ministre pakistanais de l’Aviation, Ghulam Sarwar Khan, en présentant le rapport devant le Parlement d’Islamabad.

Défaut de « concentration »

Pendant toute la phase d’atterrissage, « le pilote et le copilote n’étaient pas concentrés et tout au long de la conversation, ils ont parlé du corona. Le virus était dans leur esprit, leur famille était touchée et ils en discutaient », a raconté Ghulam Sarwar Khan, se basant sur les écoutes de boîtes noires de l’avion réalisées en France. « Quand (le pilote) a atteint le point d’atterrissage, la tour de contrôle lui a dit ‘vous êtes trop haut, vous devez descendre’. Il a rapidement écouté l’appel et a dit : ‘Je m’en sortirai ». Puis il a recommencé à parler du coronavirus, a indiqué le ministre, pointant « l’excès de confiance » des pilotes et leur défaut de « concentration ».

Un train d’atterrissage sorti de manière « incompréhensible »

Le pilote de l’A320 de la Pakistan International Airlines, dont les boîtes noires ont été analysées en France, n’a signalé aucun problème technique lors de sa manœuvre d’approche de l’aéroport de Karachi, précise encore le rapport d’enquête. À 16 km de la piste d’atterrissage, l’appareil volait cependant encore à une altitude de 7 220 pieds (2 200 m) alors qu’il aurait dû se trouver à 2 500 pieds (762 m).

L’avion s’est écrasé sur un quartier d’habitation de Karachi à environ un kilomètre de la piste de l’aéroport à sa deuxième tentative d’atterrissage. L’enregistreur de données montre que le train d’atterrissage a été relevé à moins de 10 km de l’arrivée, ce qui est « incompréhensible », a encore déclaré le ministre. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! », ont été les derniers mots prononcés par le pilote.